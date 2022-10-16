Физиотерапевт Джонсон напомнила, что сидячий образ жизни может привести к множеству болезней Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Физиотерапевт клиники Мейо (США) Дэни Джонсон рассказала, как легко снизить вред, связанный с сидячей работой, интегрировав больше движения в вашу повседневную жизнь.

По ее словам, сидячий образ жизни может привести к множеству неблагоприятных последствий для здоровья, в том числе к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

"Когда мы долго сидим, наше тело становится жестким, и нам необходимо вернуть ему подвижность. Самый легкий способ сделать это — выполнить несколько обычных вращений плечами, то есть просто начать отводить плечи назад и вниз", - приводит ее слова "Ридус".

По словам специалиста, для того чтобы размяться как в офисе, так и дома, не нужно никакого специального оборудования.

Ксати, сидячий образ жизни может быть не столь уж и опасным, как это считалось до сих пор. По крайней мере, так показывает новое исследование, проведенное в Университете Сиднея с участием добровольцев - лондонских работников среднего возраста. В итоге исследование вылилось в то, что под его конец ученые выявили в общей сложности 402 случая развития сахарного диабета у добровольцев - однако при этом они не нашли достаточных доказательств связи между сахарным диабетом и образом жизни участников.

Авторы исследования объясняют это тем, что есть большая разница между сидением во время просмотра телевизора и сидением за рабочим столом - в этих двух случаях влияние на здоровье человека совершенно разное.