"Выкопаю его сам": российский шоумен признался, что он сын Бориса Моисеева Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский шоумен Стас Барецкий поделился со своими поклонниками неожиданными новостями. Наконец-то он установил, кто его отец.

"Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню «Голубая луна» я не откажусь", - рассказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Шоумен упомянул, что он является президентом союза профессиональных ритуальных агентов, поэтому будет решать вопрос с эксгумацией.

«А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно», - заявляет Барецкий.

Шоумен Стас Барецкий из Санкт-Петербурга впервые прославился, когда его заметил другой не менее эпатажный артист Сергей Шнуров. Барецкий активно комментирует личную жизнь артистов, делая себе на этом карьеру. И большая часть высказываний артиста не только полностью выдумана, но еще и находится далеко за гранью. "Комсомолка" рассказывает, как Барецкий строит карьеру благодаря хайпу на жутких сплетнях о звездах и почему его высказываниям нельзя верить. Подробнее.

Как напоминает РИАМО, певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. В последние годы он перенес 2 обширных инсульта, а причиной смерти стал третий инсульт. У него также были проблемы с речью и подвижностью.

Кстати, Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева. В ходе проверки будет установлено, есть ли признаки насильственной смерти, предусмотренные статьей 105 УК РФ ("Убийство") и статьей 111 УК РФ ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть"), передает "Москва 24".