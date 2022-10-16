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Звезды16 октября 2022 7:57

Отец Дмитрия Хворостовского рассказал о жизни после смерти сына

Отец Дмитрия Хворостовского пожаловался на болезни и депрессию после смерти сына
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский

Фото: Мария ЛЕНЦ

Родителям известного баритона Дмитрия Хворостовского сейчас более 80 лет и их самочувствие постоянно ухудшается. В частности, отец знаменитого артиста пожаловался на проблемы со здоровьем и трудности, преследующие его после смерти сына, сообщило издание СтарХит.

В публикации отмечается, что родители ежедневно вспоминают о Дмитрии Хворостовском. При этом мать певца сама выполняет работы по хозяйству. Иногда знакомые приносят матери и отцу артиста еду

Как уточнило издание, внучка Нина родителей Хворостовского получает образование в колледже. Девушка приезжает домой всего два раза в месяц, причем ненадолго. Внук Максим где-то учился, но не закончил обучение и не имеет никакой специальности. Ранее он трудился официантом в ресторане. Со старшими внуками родители баритона не поддерживают связь. Поклонники Дмитрия Хворостовского регулярно общаются с его родителями по телефону, отмечает “СтарХит”.

В связи с такой ситуацией, знакомые посоветовали родителям певца нанять помощницу для выполнения домашней работы, но они отказались.

Ранее родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник сыну.