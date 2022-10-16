Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Запорожской, Черниговской областях Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушную тревогу объявили сегодня, 16 октября, в Полтавской, Запорожской и Черниговской областях Украины, об этом сообщили местные власти.

"Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!", - написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Телеграм-канале.

Такие же предупреждения опубликованы для жителей Запорожской и Черниговской областей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.