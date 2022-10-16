Российские военные овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска за сутки на Запорожском направлении овладели господствующими высотами возле населенного пункта Нескучное в ДНР, уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, сообщило сегодня, 16 октября, министерство обороны РФ.

"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики", - уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.