Путин в ближайшие дни проведет совещание с Совбезом РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в скором времени планирует провести совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации, точная дата на данный момент неизвестна. Об этом заявили в эфире телеканала «Россия-1».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России», - заявили в эфире телеканала.

Других подробностей, касающихся планируемого совещания Путин с Совбезом РФ, на данный момент нет. Кроме того, не уточняется, какие именно темы может затронуть российский президент с присутствующими на встрече членами Путин в ближайшие дни проведет совещание с Совбезом РФ.

Напомним, встреча Путина с членами Совбеза РФ состоялась в начале текущей неделе, 10 октября. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.