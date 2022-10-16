Российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец Фото: Дмитрий СТЕШИН

На краснолиманском направлении российские войска пресекли попытки войск Украины форсировать реку, сообщили сегодня в российском минобороны.

"На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка ЛНР и Ямполовка ДНР. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшийся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля", - уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.