Херсонские власти сообщили, что защита Каховской ГЭС усилена Фото: Александр КОЦ

В Херсонской области была усилена защита Каховской ГЭС, чтобы избежать провокаций с украинской стороны, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Защита усилена. Там сильная группировка войск стоит, там не просто будет прорваться", - отметил он.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска могут предпринять попытку прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.