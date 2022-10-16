Пушилин наградил главу Минкульта Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы Фото: Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы.

«Вы известны как защитница прав человека, и потому не могли обойти вниманием все происходящее в ДНР. Вы много делаете и для поддержки бойцов участвующих в специальной военной операции. Помогаете им и своим искусством, и словом и молитвой. Уверен, что ваш визит станет началом новых проектов, взаимодействия и укрепления дружбы между Чеченской Республикой и Донецкой народной республикой. Я очень рад вручить вам орден Дружбы», – заявил глава ДНР.

Пушилин встретился с Кадыровой в воскресенье, 16 октября, в Донецке. Кроме ордена Дружбы он вручил главе Министерства культуры Чечни наградное оружие. Как отметил глава ДНР, Кадырову «отличает доброе и смелое сердце, которое привело ее в Донецк в небезопасное время».

Напомним, ранее Пушилин наградил Звездой Героя ДНР главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.