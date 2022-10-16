Захарова возмутилась словами спецпредставителя ООН о виагре для российской армии

Захарова возмутилась словам спецпредставителя ООН о виагре для российской армии Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя ООН Прамилы Паттен об использовании российскими военными виагры для изнасилований на Украние, заявила, что подобные высказывания выходят за грань разумного.

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные «независимой международной комиссии по расследованию на Украине», которые, по ее же словам, проверить сложно», – приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства назвала слова Паттен классическим «хайли лайкли» на уровне извращенной фантазии. Дипломат напомнила, что недавно подобные провокационные заявления звучали от бывшей уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, которая позже сама призналась в фальсификации.

Ранее спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта заявила, что ей известны случаи изнасилований российскими военными женщина на Украние. По ее словам, изнасилование является частью военной стратегии России, а военное руководство РФ снабжает своих солдат виагрой.