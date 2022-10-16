Израильский министр по делам диаспоры Шай призвал начать поставки оружия Украине

Израильский министр по делам диаспоры призвал начать поставки оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля должны начать поставки Украине военной помощи, считает израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай.

«Стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом конфликте. Пришло время поставлять Украине военную помощь, как это делают США и НАТО», – написал он в Twitter.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что, по мнению США и их союзников, Иран может передать России баллистические ракеты. Тегеран якобы готовится поставить Москве ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно, написало издание. В сообщении указывалось, что разведданные об этой сделке были переданы Вашингтону и Киеву.

Напомним, Израиль с начала российской спецоперации на Украине поставялет Киеву исключительно гуманитарную помощь.