Жители Одессы сообщили о мощных взрывах в городе

Одесские власти информацию о мощных взрывах в городе пока не комментируют Фото: REUTERS

В Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Информацию об этом распространяют жители города в социальных сетях.

Также сведения о взрывах уже официально подтвердил и представляющий Одессу в Верховной Раде депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

"В Одессе взрывы", - написал политик в своем официальном телеграм-канале, не уточнив никаких подробностей случившегося.

Украинское интернет-издание "Страна.UA" при этом отмечает, что причиной взрывов якобы стали "прилеты по окраине Одессы". Какой именно объект мог быть поражен ракетным ударом, пока не сообщается.

Ранее в городе, а также на территории всей Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. Мощные взрывы 17 октября 2022 года прогремели в Киеве, а также в Сумской и Запорожской областях Украины. В этих городах и регионах взрывы произошли на "объектах критической энергетической инфраструктуры".