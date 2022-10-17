Боррель заявил, что у Евросоюза достаточно средств для военной помощи Украине

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для финансирования военных поставок Украине.

"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", - заверил Боррель, комментируя вопрос об истощении средств для компенсации вооружений Киеву.

На минувшей неделе издание Politico сообщало, что Евросоюз якобы не в состоянии централизованно покрыть все расходы стран-членов, оказывающих военную помощь Украине. По его данным, страны направляют слишком много заявок на компенсацию расходов, в то время как средства соответствующего фонда не безграничны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.