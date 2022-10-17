Глава Роскомнадзора Липов предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

Андрей Липов сообщил, что Роскомнадзор считает необходимым ввести тотальный запрет на ЛГБТ-пропаганду в РФ Фото: Кадр видео

Роскомнадзор предлагает как можно скорее полностью запретить пропаганду ЛГБТ в России без возрастных ограничений, сообщает информагентство "Интерфакс".

Ведомство заблокировало или удалило тысячи подобных ресурсов в интернете, но решения принимаются долго и не распространяется на часть источников, заявил глава федерального надзорного ведомства Андрей Липов.

В свою очередь спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что рассчитывает на том, что законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ будет оперативно принят в первом чтении депутатами нижней палаты отечественного парламента уже на следующей неделе. Поддержать инициативу готовы народные избранники из всех без исключения думских фракций.

В августе 2022 года Роскомнадзор публично предложил РКС (Российскому книжному союху) полностью снять с продажи все книги про ЛГБТ. В Российском книжном союзе поддержали РКН в борьбе с «деструктивной информацией». Однако снимать с продажи издания в организации отказались. Теперь РКС выразил опасения, что из-за законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды под запрет может попасть часть литературных произведений, которые изучаются в рамках школьной программы. При этом в Госдуме РФ заверяют, что запрещать русскую классику в рамках закона о борьбе с ЛГБТ-пропагандой никто совершенно точно не собирается.