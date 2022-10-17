Медведев заявил, что поставки оружия Украине разрушат все отношения между Россией и Израилем

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные поставки со стороны Израиля вооружения Украине станут опрометчивым шагом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что это приведет к разрушению отношений между РФ и израилем.

“Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…”, - написал Медведев в своем Телеграм-канале.

Ранее израильский министр по делам диаспоры Шай призвал начать поставки оружия Украине. Свою позицию он объяснил поставкой баллистических ракет России, которые якобы передает Иран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.