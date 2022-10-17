Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу ради внутреннего потребления Фото: REUTERS

Власти Китая запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе, а также в другие государства Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.

"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", - сообщили источники агентства, имея в виду СПГ.

Ранее сообщалось, что крупнейшие в Китае импортеры сжиженного природного газа намерены приобретать это сырье у России с большим дисконтом. Уточнялось, что большинство мировых импортеров СПГ по всему миру не будут покупать российский газ, поскольку боятся попасть под санкции или рискуют получить ущерб для своей репутации. Таким образом, китайские компании “становятся одними из немногих, готовых взять на себя этот риск”.