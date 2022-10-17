Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 октября 2022 9:51

Минобороны РФ сообщило о продолжении ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины

Удары наносились ВС РФ по различным объектам, расположенным на всей территории Украины
Александр КИСЛОВ
Ракетные удары высокоточным оружием наносились 17 октября 2022 года по всей территории Украины

Ракетные удары высокоточным оружием наносились 17 октября 2022 года по всей территории Украины

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ официально сообщило о том, что в течение суток российские ВС продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

В российском военном ведомстве подчеркивают, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

"Все назначенные объекты поражены", - резюмируют в министерстве обороны России, уточняя, что удары наносились по всей территории Украины.

Ранее стало известно о том, что в результате ракетных ударов российской армии были поражены многочисленные "объекты критически важной энергетической инфраструктуры" сразу в нескольких городах и регионах Украины.

Речь, в частности, идет об Одессе, Киеве, Николаеве, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, еще в целом ряде украинских регионов удары ВС РФ еще только ожидаются - там уже объявлена воздушная тревога.