Минобороны РФ сообщило о продолжении ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины

Ракетные удары высокоточным оружием наносились 17 октября 2022 года по всей территории Украины Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ официально сообщило о том, что в течение суток российские ВС продолжали наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

В российском военном ведомстве подчеркивают, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

"Все назначенные объекты поражены", - резюмируют в министерстве обороны России, уточняя, что удары наносились по всей территории Украины.

Ранее стало известно о том, что в результате ракетных ударов российской армии были поражены многочисленные "объекты критически важной энергетической инфраструктуры" сразу в нескольких городах и регионах Украины.

Речь, в частности, идет об Одессе, Киеве, Николаеве, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, еще в целом ряде украинских регионов удары ВС РФ еще только ожидаются - там уже объявлена воздушная тревога.