Российские военные уничтожили около 160 солдат ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

ВС России на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами вертолетов уничтожили около 160 военных Украины, сообщили сегодня, 17 октября, в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля", - уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.