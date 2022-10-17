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Политика17 октября 2022 10:30

Медведев поблагодарил Си Цзиньпина за взвешенную позицию Китая по украинскому кризису

По словам Медведева, КНР удается проводить максимально независимую политику
Александр КИСЛОВ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал важное заявление об отношениях между Россией и Китаем

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал важное заявление об отношениях между Россией и Китаем

Фото: kremlin.ru

Россия ценит самостоятельную и взвешенную позицию Компартии КНР в вопросе украинского кризиса, заявил замглавы Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - говорится в направленном Медведевым приветственном письме генеральному секретарю ЦК Компартии, председателю КНР Си Цзиньпину по случаю съезда правящей партии КНР.

По словам Медведева, в высшем политическом руководстве России сейчас с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня, являющегося неотъемлемой частью КНР, а "предпринимаемые американцами шаги расцениваются как откровенная провокация".

Стоит напомнить, что Китай не вводит и не собирается вводить антироссийские санкции, а также неоднократно не поддерживает резолюции с критикой РФ при их обсуждении и голосовании по ним в ООН.

Кроме того, власти КНР регулярно выступают с осуждением позиции Запада по украинскому кризису, подчеркивая, что прекратить конфликт можно исключительно путем проведения открытых дипломатических переговоров (ранее Украина официально отказалась от любых контактов с РФ и демонстративно по согласованию с Западом вышла из переговорного процесса с Москвой).