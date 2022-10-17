Медведев поблагодарил Си Цзиньпина за взвешенную позицию Китая по украинскому кризису

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал важное заявление об отношениях между Россией и Китаем Фото: kremlin.ru

Россия ценит самостоятельную и взвешенную позицию Компартии КНР в вопросе украинского кризиса, заявил замглавы Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В России высоко ценят самостоятельную, взвешенную позицию правящей партии КНР в отношении украинского кризиса, преступная роль в развязывании которого принадлежит странам Запада", - говорится в направленном Медведевым приветственном письме генеральному секретарю ЦК Компартии, председателю КНР Си Цзиньпину по случаю съезда правящей партии КНР.

По словам Медведева, в высшем политическом руководстве России сейчас с обеспокоенностью наблюдают за поведением властей США в отношении Тайваня, являющегося неотъемлемой частью КНР, а "предпринимаемые американцами шаги расцениваются как откровенная провокация".

Стоит напомнить, что Китай не вводит и не собирается вводить антироссийские санкции, а также неоднократно не поддерживает резолюции с критикой РФ при их обсуждении и голосовании по ним в ООН.

Кроме того, власти КНР регулярно выступают с осуждением позиции Запада по украинскому кризису, подчеркивая, что прекратить конфликт можно исключительно путем проведения открытых дипломатических переговоров (ранее Украина официально отказалась от любых контактов с РФ и демонстративно по согласованию с Западом вышла из переговорного процесса с Москвой).