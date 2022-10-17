Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

Российские военные на Лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили сегодня, 17 октября, в Минобороны РФ.

"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами вертолетов уничтожили около 160 военных Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.