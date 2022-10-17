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Политика17 октября 2022 10:36

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

Украинские войска были отброшены на исходные рубежи
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

Российские военные пресекли попытку наступления ВСУ на Лисичанском направлении

Российские военные на Лисичанском направлении сорвали наступление войск Украины и отбросили их на исходные рубежи, сообщили сегодня, 17 октября, в Минобороны РФ.

"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами вертолетов уничтожили около 160 военных Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.