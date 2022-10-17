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Политика17 октября 2022 10:42

Пушилин сообщил, что власти ДНР намерены добиться освобождения всех удерживаемых Украиной пленных

По словам врио главы ДНР, пленные с Донбасса содержатся на Украине в крайне тяжелых условиях
Александр КИСЛОВ
Врио главы ДНР Денис Пушилин сделал важное заявление о судьбе удерживаемых Украиной военнопленных

Врио главы ДНР Денис Пушилин сделал важное заявление о судьбе удерживаемых Украиной военнопленных

Фото: kremlin.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что военнопленные из Донецкой Народной Республики содержатся на Украине в "жутчайших условиях".

В связи с этим чиновник пообещал, что власти республики совместно с руководством РФ будут добиваться возвращения домой всех захваченных ВСУ жителей и военнослужащих из Донбасса.

"Мы проводим обмены, иногда болезненные обмены. Ведь мы понимаем, что наши ребята находятся в жутчайших условиях. Переговоры определенные ведутся, определенные успехи уже есть, будет некоторая положительная информация по следующему обмену", - сообщил Пушилин в ходе прямого эфира, который транслировался в официальном телеграм-канале руководителя республики.

Врио главы ДНР подчеркнул, что важнейшей задачей для властей региона станет попытка "вытащить всех" местных военнопленных, находящихся в настоящее время в украинском плену.

По словам Пушилина, в ДНР рассчитывают на активизацию переговорного процесса в части обмена военнопленными с Украиной, они проводятся в том числе и при участии различных посредников.