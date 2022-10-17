В ЛНР заявили, что резервы ВСУ под Соледаром и Артемовском исчерпаны Фото: REUTERS

Украинские войска за прошедшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысяч человек, но эти резервы уже исчерпаны, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За прошедшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны", - написал он в своем Tелеграм-канале.

Также Марочко добавил, что, согласно разведданным, ВСУ несут крупные потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.