Зеленского попросили построить стену на границах Украины с Россией и Белоруссией

Владимиру Зеленскому вскоре предстоит решить, возводить ли стену на границах Украины с Россией и Белоруссией Фото: REUTERS

На официальном сайте украинского президента появилась адресованная Владимиру Зеленскому петиция с призывом построить стену на границах страны с Белоруссией и Россией.

На данный момент эту петицию подписали порядка 200 украинцев. Для того, чтобы Зеленский официально рассмотрел данную инициативу, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов на сайте президента Украины.

В петиции говорится о том, что строительство стены на границах Украины с Россией и Белоруссией нужно осуществить по окончании российской военной спецоперации. Кроме того, авторы обращения отмечают, что строительство стены станет "крайне важным и необходимым шагом" для обеспечения безопасности Незалежной.

Ранее о необходимости строительства стены на российско-украинской границе заявляли такие украинские политики, как Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко. Более того, по решению Порошенко, занимавшего тогда пост украинского президента, в 2014 году работы по возведению стены начались, однако в итоге так и не были доведены до конца.