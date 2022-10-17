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Политика17 октября 2022 11:44

Рогов считает, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена

Он напомнил о подготовке ВСУ к штурму атомной станции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Рогов считает, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена

Рогов считает, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена

Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку ВСУ к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, в понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для оперативной демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военнослужащих, а саму станцию вернуть под контроль Украины.

"С их стороны такого рода заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что присутствие российских военных в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает ВСУ от провокации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.