Рогов считает, что демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена

Демилитаризация зоны Запорожской АЭС исключена, учитывая подготовку ВСУ к штурму атомной станции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Напомним, в понедельник украинская компания "Энергоатом" призвала международное сообщество принять меры для оперативной демилитаризации ЗАЭС и вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военнослужащих, а саму станцию вернуть под контроль Украины.

"С их стороны такого рода заявления – откровенный цинизм и наглость. Они призывают к демилитаризации, а сами стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС. Поэтому не надо спекулировать и держать за идиотов все международное сообщество. Украинские террористы вооружены всем, чем только можно и готовятся к штурму атомной станции, потому демилитаризация в этих условиях исключена. Покажите хоть одну атомную станцию в мире, с которой снята охрана", - сказал РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что присутствие российских военных в зоне АЭС, а также бойцов Росгвардии, охраняющих атомную станцию, сдерживает ВСУ от провокации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.