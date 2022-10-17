Президент Сербии Вучич заявил, что давление на страну не прекратится, даже если она введет санкции против России

Сербский лидер Александр Вучич пожаловался на "внешнее давление" на Белград Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что внешнее давление на Белград не прекратится даже в случае введения страной санкций в отношении России. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 20-летии Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка).

Вучич убежден, что после того, как Сербия все-таки пойдет на введение антироссийских санкций, от Белграда сразу же начнут требовать официально признать независимость Косово. Таким образом, фактически "страну загнали в ловушку".

"Если Сербия скажет – завтра вводим санкции против РФ, нас 5-6 дней одобряюще похлопают по плечу, пока же это служит как палка, которой нас бьют на всех форумах. Не смеют того, кто больше и сильнее, но могут малую Сербию. А через несколько дней спросят – вы за будущее, хотите ли быть на правильной стороне истории? Это значит отречься от Косово и Метохии", - цитирует Вучича информагентство РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Внешнеполитический комитет Европарламента фактически потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Теперь у руководства Сербии встал выбор - либо все же ввести антироссийские санкции, либо на очень долгое время полностью забыть о желании и намерениях вступить в Европейский союз.

Белград под столь серьезным давлением и прессингом вскоре после официального обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности внешней политики республики с политикой Евросоюза — за последние два года она резко упала с 64 до 45 процентов.