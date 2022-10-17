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Политика17 октября 2022 12:15

Президент Сербии Вучич заявил, что давление на страну не прекратится, даже если она введет санкции против России

Сербский лидер уверен, что Запад не удовлетворит введение страной антироссийских санкций
Александр КИСЛОВ
Сербский лидер Александр Вучич пожаловался на "внешнее давление" на Белград

Сербский лидер Александр Вучич пожаловался на "внешнее давление" на Белград

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что внешнее давление на Белград не прекратится даже в случае введения страной санкций в отношении России. Соответствующее заявление он сделал, выступая на 20-летии Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка).

Вучич убежден, что после того, как Сербия все-таки пойдет на введение антироссийских санкций, от Белграда сразу же начнут требовать официально признать независимость Косово. Таким образом, фактически "страну загнали в ловушку".

"Если Сербия скажет – завтра вводим санкции против РФ, нас 5-6 дней одобряюще похлопают по плечу, пока же это служит как палка, которой нас бьют на всех форумах. Не смеют того, кто больше и сильнее, но могут малую Сербию. А через несколько дней спросят – вы за будущее, хотите ли быть на правильной стороне истории? Это значит отречься от Косово и Метохии", - цитирует Вучича информагентство РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Внешнеполитический комитет Европарламента фактически потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против России. Теперь у руководства Сербии встал выбор - либо все же ввести антироссийские санкции, либо на очень долгое время полностью забыть о желании и намерениях вступить в Европейский союз.

Белград под столь серьезным давлением и прессингом вскоре после официального обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности внешней политики республики с политикой Евросоюза — за последние два года она резко упала с 64 до 45 процентов.