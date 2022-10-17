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Политика17 октября 2022 12:28

Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку с Белоруссией

Об этом сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку с Белоруссией

Россия направит до 170 танков и около ста орудий в региональную группировку с Белоруссией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из России прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - уточнил он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия направит в региональную группировку войск в Белоруссии около девяти тысяч человек. Передислокация займет несколько дней, сообщили в белорусском Минобороны.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.