Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских военных

Власти Венгрии считают, что их участие в подготовке бойцов ВСУ крайне нецелесообразно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии заявили о том, что страна не станет участвовать в программе подготовки украинских военных в Европе. Венгрия оказалась единственной страной Евросоюза, которая решила не помогать готовить бойцов ВСУ для участия в боевых действиях против российской армии.

Соответствующее заявление о позиции Будапешта сделал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам высокопоставленного дипломата, в Венгрии не видят никакой необходимости для столь масштабного вовлечения страны в конфликт на Украине, поэтому не может идти никакой речи об ее участии в подготовке боевиков ВСУ.

"Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу... Мы не примем участие в этой миссии", - сообщил Сийярто в своих аккаунтах в социальных сетях.

Глава венгерского МИДа отдельно подчеркнул тот факт, что его страна ни в каком виде не поддерживает эскалацию украинского конфликта. Более того, как уточняет Сийярто, в Венгрии считают крайне важным скорейшее начало мирных переговоров по урегулированию кризиса дипломатическими методами.