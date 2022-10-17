Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Денис Пушилин рассказал о новом масштабном обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что 17 октября 2022 года будет проведен новый масштабный обмен пленным с Украиной. Предполагается, что он пройдет по формуле 110 на 110 (каждая из сторон передаст другой по 110 военнопленных).

"Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках", - сообщил Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

Помимо 80 российских моряков, на родину также в самое ближайшее время в рамках этого же обмена также должны вернуться и еще 30 военнослужащих из республик Донбасса и других российских регионов.

Ранее Пушилин публично заявил о том, что военнослужащие из Донбасса подвергаются в украинском плену "жестоким и бесчеловечным пыткам". Именно поэтому он назвал одной из главных задач руководства ДНР добиться скорейшего освобождения всех местных военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине. Пушилин полагает, что он и его соратники должны приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки "вытащить" всех военнослужащих Народных милиций Донбасса из украинского плена.