Стремоусов сообщил, что ВСУ с августа на Херсонском направлении потеряли около 9,8 тысячи военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потеряла свыше 1,5 тысячи единиц техники, в частности, 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8 тысячи украинских военных, в том числе, наемников, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Если мы говорим о том, сколько всего потерь было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то только по сводкам Минобороны укронацисты лишились около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. В сумме - 1 590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми", - отметил Стремоусов в эфире Первого канала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 октября 2022 года можно прочитать здесь.