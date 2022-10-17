Добыча топлива на предприятии «Русского Угля» в Амурской области с начала года выросла на 9%

Компания «Амуруголь», входящая в состав холдинга «Русский Уголь», с начала 2022 года увеличила добычу бурого энергетического угля. За девять месяцев объемы выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – с 2,2 до 2,4 миллиона тонн. В компании подчеркнули, что добыча твердого топлива идет с опережением плана.

При этом значительный рост был зафиксирован на разрезе Ерковецкий. С января по сентябрь этого года добыча угля на предприятии увеличилась с 1,5 до 1,6 миллиона тонн, или на 7%. Как сообщили представители «Амуруголя», на разрезе по программе модернизации обновляется техника.

«В рамках реализации инвестиционной программы в 2022 году на предприятие продолжила поступать новая техника. На данный момент на Ерковецком разрезе задействовано около 30 единиц крупной горнотранспортной техники, в штате предприятия – свыше 600 человек», - сообщили в компании.

Запасы энергетического угля на Ерковецком разрезе оцениваются в 500 миллионов тонн. Этого хватит для непрерывной добычи в течение 180 лет. Ресурсы всего Ерковецкого месторождения бурого угля составляют около двух миллиардов тонн, что позволяет предприятию в будущем существенно нарастить производственные мощности и объемы добычи.

Компания «Амуруголь» производит уголь марки «Б». Он поставляется на тепловые и электроэнергетические предприятия жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Кроме того, часть угля направляется в другие регионы Дальнего Востока.