В Ейске на жилой дом упал самолет Фото: соцсети

На жилой дом в Ейске Краснодарского края упал самолет, сообщили очевидцы. На месте инцидента работают экстренные службы.

По информации ТАСС, упавший самолет, предположительно, военный. Очевидцы рассказали, что машина рухнула на дом по улице Коммунистической. По их словам, со всего города на место происшествия едут службы скорой помощи и пожарные, в воздухе видны вертолеты.

Тем временем Министерство обороны России сообщает, что падение самолета Су-34 произошло в результате неудачной попытки набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

После падения произошло возгорание топлива, затем огонь перекинулся на ближайший подъезд. В управлении МЧС Краснодарского края сообщили, что возгорание произошло с 1 по 5 этажи дома. Площадь пожара составляет две тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.