Минобороны сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО в районе города Ейск потерпел крушение самолет Су-34, сообщили сегодня, 17 октября, в Минобороны России.

“17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34”, - уточнили в ведомстве.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов. Долговременные заглубленные сооружения на позициях противника были разведаны с беспилотников, которые указали летчикам на новые цели.