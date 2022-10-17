При падении самолета в Ейске повредились 15 квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате падения самолета Су-34 на жилой дом в Ейске повреждено 15 квартир, об этом сообщили в экстренных службах.

Также там уточнили, что площадь возгорания после падения самолета составляет 2 тысячи квадратных метров.

Ранее Минобороны сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

“17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34”, - уточнили в ведомстве.

Также ранее Минобороны РФ продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов. Долговременные заглубленные сооружения на позициях противника были разведаны с беспилотников, которые указали летчикам на новые цели.