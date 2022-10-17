Глава Краснодарского края Кондратьев выехал на место падения Су-34 в Ейске, фото: соцсети

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал в Ейский район, где произошло падение самолета СУ-34 во время учебно-тренировочного полета, по его словам, на месте уже работают экстренные службы. Краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением возгорания.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы - все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - уточнил он в своем Телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.