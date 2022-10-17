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Происшествия17 октября 2022 16:39

Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске

Причиной крушения самолета СУ-34 в Ейске стало возгорание двигателя
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске

Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске

Летчики назвали причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя во время взлета, сообщило Минобороны России.

“По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете”, - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов. Долговременные заглубленные сооружения на позициях противника были разведаны с беспилотников, которые указали летчикам на новые цели.