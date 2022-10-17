Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске. Глава государства поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в город для оказания помощи, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск",- уточнили в пресс-службе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет Су-34 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.

Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной произошедшего стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Также стало известно, что при падении самолета в Ейске повредились 15 квартир. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало бомбовые удары Су-34 по позициям украинских националистов. Долговременные заглубленные сооружения на позициях противника были разведаны с беспилотников, которые указали летчикам на новые цели.