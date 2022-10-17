Президентом Австрии выбран Александер Ван дер Беллен

Александер Ван дер Беллен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опубликованы итоговые результаты выборов президента Австрии, им стал Александер Ван дер Беллен, который набрал 56,7%, сообщил сегодня, 17 октября, сайт МВД республики.

В результате, 78-летний Ван дер Беллен второй раз подряд займет должность главы государства. Ранее его уже поздравили с победой на выборах от коллеги из Германии, Франка-Вальтера Штайнмайера. Показатель явки на выборах президента Австрии, которые прошли 9 октября 2022 года составил 65,2%, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что президент Австрии госпитализирован с сотрясением мозга после несчастного случая в горах. Александер Ван дер Беллен отменил встречи на форуме Альпбах 22 и 23 августа 2022 года.

Также ранее Александер Ван дер Беллен заявил, что ЕС необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать "колонией" мировых держав.