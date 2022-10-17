Житель Ейска, ставший свидетелем падения Су-34 на жилой дом, рассказал о происшествии Фото: кадр с видео

Мужчина, ставший очевидцем падения Су-34 на жилой дом в Ейске, рассказал подробности происшествия. Он видел момент падения с самого начала. По одной из версий, самолет загорелся в воздухе, пожар возник в одном из двигателей при наборе высоты.

Собеседник «Газеты.Ru» по имени Евгений рассказывает, что тоже видел искры и пламя.

- Видел из окна квартиры как самолет летел, и было в носовой части что-то похожее на огонь. После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом. Полагаю, что пилот успел катапультироваться, - рассказывает мужчина.

На месте уже работают пожарные, полиция, скорые. Две машины скорых помощи уже уехали, забрав с собой пострадавших.

- Паника скорее за местом происшествия, - подтвердил мужчина.

Еще один очевидец события поделился, что в момент взрыва он находился в соседнем подъезде.

-Я только пришел — горит девятиэтажка. Горит до девятого этажа вся, два-три пролета, - рассказал очевидец RT.

По сообщению Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете, передает телеканал "360".

«При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск, - говорится в сообщении официального ведомства.