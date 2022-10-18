Певица Zivert заняла первое место в топе Суперлонч от Яндекс Музыки Фото: Из открытых источников

Певица Zivert попала в топ Суперлонч от Яндекс Музыки. Первое место в хит-параде исполнительница заняла благодаря своему релизу “Смех и грех”. В тройку лидеров также вошли , GAYAZOV$ BROTHER$ - второе место, и Oxxxymiron - 3 место.

Суперлонч от Яндекс Музыки - это недавно созданный топ самых прослушиваемых новинок за уик-енд, то есть за популярнейшие треки пятницы, субботы и воскресенья. Слушатели могут искать лучшую локальных артистов, а исполнители - сравнивать популярность своего релиза с другими новинками. Удобство в том, что Суперлонч всегда размещается в Яндекс Музыке на главной странице сервиса в приложениях, на десктопе и на Яндекс Станции.

“Суперлонч будет полезен не только пользователям, но и артистам, и музыкальной индустрии в целом. Это как бокс-офис уикенда в мире кино, только для музыки. Этот топ станет еще одной возможностью для музыкантов продвигать себя, и теперь они смогут отслеживать популярность своих релизов в сравнении с другими значимыми новинками, вышедшими в тот же день”, - рассказала главный редактор Яндекс Музыки Надежда Рыбкина.

В Суперлонч попадают новинки, которые имеют высокий потенциал стать хитами и попасть в главный чарт Яндекс Музыки. Так, релиз Zivert «Смех и грех» занял первое место Суперлонча, попал в чарт и взлетел на его вершину.