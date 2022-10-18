Блинкен заявил, что мировому сообществу нельзя остаться без руководства Вашингтона Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если США не будут занимать лидирующую роль в мире, то её займёт кто-нибудь ещё, чьи ценности, возможно, не будут совпадать с американскими.

«Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — её занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями», — приводят его слова РИА Новости.

Блинкен добавил ,что возможна ситуация, при которой лидирующее место не занимает никто. По его словам, в таком случае образуется вакуум, который могут заполнить «плохие вещи», прежде чем его заполнят «хорошие».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов в мире. По словам Лаврова, Вашингтон вытраивает свое доминирование «с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят», а также «вырабатывают от случая к случаю».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Лавров заявил, что США толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.