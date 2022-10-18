Американская нефтекомпания ExxonMobil объявила о полном уходе из России Фото: REUTERS

Американская компания ExxonMobil сообщила о полном выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1», заявил её представитель.

«Могу подтвердить, что мы благополучно вышли», — приводит ТАСС его слова.

Представитель компании добавил, что проект был передан российскому оператору.

В апреле 2022 года стало известно, что американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривала возможность полного ухода с российского рынка к 24 июня 2022 года. Сообщалось, что компания может уйти с российского рынка после того, как выйдет из различных проектов в РФ. Такое решение связано со спецоперацией на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что британская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью». По данным иностранных журналистов, только в минувшие выходные уволены с последующим перемещением на работу в другие проекты «десятки работников Shell», которые были задействованы на нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Bloomberg полагает, что это начало «реализации планов по выходу из инвестиционной деятельности» в России.