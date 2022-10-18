В Киеве объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытия гражданской защиты!» – сказано в Telegram-канале администрации Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.