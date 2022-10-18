Группа украинских военных попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую Фото: REUTERS

Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую.

"Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15.00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — рассказал РИА Новости 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.

Как отметил Иван, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".

Как ранее сообщило Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года. Так украинской стороне переданы 108 военнослужащих-женщин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.