Сенатор США Кинг назвал Арктику центром гипотетического конфликта с Россией

Таяние льдов в Арктике увеличивает экономическую привлекательность региона Фото: REUTERS

Арктика может превратиться в центр гипотетического конфликта России и США на фоне глобального потепления, из-за которого значимость региона увеличивается. Такое мнение выразил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.

По его словам, объем льдов в регионе с каждым годом становится все меньше, что открывает новые возможности добычи ресурсов и составлению более коротких морских путей, продолжительность некоторых из которых сократится на 15 дней.

Однако больше половины арктического побережья принадлежит России, в связи с чем есть угроза конфликта между двумя державами, уточнил политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов выразил мнение, что арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.

Дипломат добавил, что усугубляют ситуацию планы Швеции и Финляндии, которые заявили о намерении присоединиться к НАТО. Посол по особым поручениям МИД России выразил уверенность, что это не будет способствовать поддержанию мира и стабильности в Арктике.