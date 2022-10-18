Глава комиссии Совфеда предложит заблокировать YouTube в России

Генпрокуратура РФ рассмотрит обращение о блокировке в стране видеохостинга YouTube Фото: REUTERS

Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор в ближайшее время получат обращение с просьбой рассмотреть вопрос о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.

Соответствующий документ, по данным информагентства ТАСС, направит в оба надзорных ведомства глава профильной комиссии Совета Федерации по информационной политике, телеведущий Алексей Пушков. По словам сенатора, обращения в РКН и Генпрокуратуру он подготовит и отправит уже в самое ближайшее время.

Пушков уточнил, что речь может идти "о временной блокировке YouTube" на территории России, чтобы предупредить сервис о недопустимости удаления аккаунтов российских СМИ и госорганов.

Ранее YouTube принял решение о блокировке официальных аккаунтов Совфеда РФ, которые существовали на данной площадке более восьми лет.

Пресс-служба верхней палаты российского парламента сообщает, что на youtube-каналах Совфеда было в общей сложности. более 200 000 подписчиков и 20 000 видеозаписей.