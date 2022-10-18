Глава МИД ФРГ заявила, что для Европы важна не "безопасность с Россией", а "безопасность от России" Фото: REUTERS

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о наивности требовать компромиссы и переговоры с Москвой. По ее словам, необходима безопасность не с Россией, а от России.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, что в последнее время звучат вопросы, а также «легкомысленные изречения» о том, что «давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?».

«Я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», - сказала на внешнеполитическом форуме фонда «Korber-Stiftung» во вторник, 18 октября.

Как заявила Бербок, подобная позиция потерпела неудачу еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. По ее словам, европейские страны все последние шесть - семь месяцев «делала всё, чтобы восстановить мир», будет и далее поддерживать Киев, поставляя ему вооружение.

По ее мнению, Европе важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России».