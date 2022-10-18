Представитель Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Владимир Путин в ближайшее время точно не встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

В ближайшее время проведение личной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли возможно. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Калын в интервью турецкому телевидению напомнил, что Эрдоган и его соратники долгое время пытались организовать встречу Путина и Зеленского, предполагалось, что она могла бы пройти в Турции.

Однако, как признает представитель турецкого президента, в настоящее время никаких предпосылок для скорой встречи Путина и Зеленского попросту нет. В связи с этим, как заявил Калын в разговоре с журналистами канала A Haber, никаких возможных сроков потенциальной встречи президентом России и Украины нет и быть не может.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно публично заявлял о том, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, однако ей должна предшествовать работы на другом уровне (в частности, выработка определенных документов и соглашений). При этом после выхода Украины из переговоров с РФ никаких контактов по поводу возможной подготовки договора не осуществляется.