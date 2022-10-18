Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика18 октября 2022 10:50

Российские силы освободили населенный пункт Горобьевка в Харьковской области

В Минобороны РФ отчитались о наступательных действиях российской армии на Купянском направлении
Александр КИСЛОВ
Российские военные начали наступательные действия в Харьковской области Украины

Российские военные начали наступательные действия в Харьковской области Украины

Фото: Минобороны РФ

В министерстве обороны России сообщили об успешных наступательных действиях российских военных в Харьковской области Украины. Об этом говорится в официальном брифинге военного ведомства РФ.

В частности, отмечается, что Вооруженным силам РФ за минувшие сутки уже удалось освободить один из населенных пунктов на Купянском направлении.

"На Купянском направлении российские подразделения овладели пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии", - заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее попытки украинских военных проводить свое "контрнаступление" на Купянском направлении были оперативно пресечены ВС РФ. В результате безуспешных попыток наступательных действий боевики Вооруженных сил Украины и воюющие на их стороне иностранные наемники понесли существенные потери и были отброшены.