Российские военные начали наступательные действия в Харьковской области Украины Фото: Минобороны РФ

В министерстве обороны России сообщили об успешных наступательных действиях российских военных в Харьковской области Украины. Об этом говорится в официальном брифинге военного ведомства РФ.

В частности, отмечается, что Вооруженным силам РФ за минувшие сутки уже удалось освободить один из населенных пунктов на Купянском направлении.

"На Купянском направлении российские подразделения овладели пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии", - заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее попытки украинских военных проводить свое "контрнаступление" на Купянском направлении были оперативно пресечены ВС РФ. В результате безуспешных попыток наступательных действий боевики Вооруженных сил Украины и воюющие на их стороне иностранные наемники понесли существенные потери и были отброшены.