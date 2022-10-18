Российские войска уничтожили станцию космической связи правительства Украины в Одесской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ во вторник, 18 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили станцию космической связи правительства Украины в Одесской области. Также в заявлении российского военного ведомства сообщатся об уничтожении российской артиллерией трех радиолокационных станция (РЛС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

«В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США», - сказано в заявлении российского министерства, где отмечается, что «в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины».

Кроме того, в заявлении российского военного ведомства сказано о том, что в районе населенного пункта Петропавловка, который расположен в Донецкой Народной Республики (ДНР), была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК С-300.