Эстонский парламент признал Россию "государством-спонсором терроризма"

Эстонский парламент принял жесткое антироссийское решение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты рийгикогу (парламента) Эстонии официально приняли решение о признании России "государством-спонсором терроризма". Соответствующее решение было утверждено на заседании эстонского парламента, которое состоялось 18 октября 2022 года.

Парламентарии большинством голосов поддержали проект резолюции об объявлении РФ "государством-спонсором терроризма". Официальным поводом для принятия жесткой антироссийской резолюции стала проводимая Москвой на территории Украины специальная военная операция.

Из текста заявления, принятого эстонскими парламентариями, следует, что Таллин отныне будет причислять к "террористическим группировкам" не только армию РФ, но и российские частные военные компании (ЧВК), в первую очередь ЧВК Вагнера. Туда же отнесены луганские и донецкие вооруженные формирования. Парламент Эстонии также заявил, что считает незаконной даже объявленную в России частичную мобилизацию.

При этом на данный момент речи о полном разрыве дипломатических отношений между РФ и Эстонией не идет, более того, пока Таллин не рассматривает даже вопрос о понижении уровня дипотношений с Москвой.